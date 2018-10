Banana da Madeira apoia a Mamamaratona 2018

A Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) anunciou que irá apoiar a Mamamaratona 2018, um dos maiores eventos desportivos de solidariedade do país, organizado pela AOA - Associação Oncológica do Algarve, integrado no circuito ‘Portugal a Correr’.

A Mamamaratona 2018 além de ser uma iniciativa que alerta a população para a luta contra o cancro, em particular o da mama, é também um evento que sensibiliza as pessoas para os benefícios da prática desportiva e dos hábitos de vida saudável. As receitas com a Mamamaratona 2018 revertem para a AOA, criando fundos para levar a cabo a sua obra em prol do doente oncológico e dos seus familiares.

Já na sua 18ª edição, a Mamamaratona realiza-se, este ano, no dia 7 de Outubro, com partida às 10 horas, na Zona Ribeirinha de Portimão. O maior evento desportivo do Algarve tem crescido em número de participantes e em mediatismo, prevendo-se que o número de inscritos chegue aos 8000 participantes, inscritos em três grandes provas: a marcha/corrida de beneficência de 8 km, a minimaratona de 10 km e a meia-maratona de 21 km.

“A associação ao desporto e à promoção de hábitos de vida saudável foi sempre uma aposta para a marca Banana da Madeira. Esta parceria, iniciada em 2015, é acrescida de uma componente de responsabilidade social, a luta contra o cancro. Trata-se pois de um posicionamento solidário e natural no apoio a uma causa à qual não podemos ficar indiferentes”, afirma Artur Lima, gerente da Gesba.