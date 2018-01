Avião cargueiro abastecerá amanhã Porto Santo

Realiza-se amanhã a primeira operação de abastecimento à ilha do Porto Santo por parte da empresa portuguesa – MAIS - Madeira Air Integrated Solutions por via aérea. A empresa de António Beirão, que procede à operação do avião cargueiro entre Funchal-Lisboa-Funchal, vai passar a realizar o abastecimento de carga à ilha ‘dourada’, colmatando a paragem do Lobo Marinho para manutenção. Num comunicado enviado à nossa redacção, a empresa congratula-se com a escolha que manterá em parceria com a Porto Santo Line.

“A operação de carga aérea ocorrerá uma vez por semana, durante todo o mês de Janeiro, representando quatro escalas em Porto Santo”, revela a empresa. “Assim, aos sábados voaremos entre Funchal-Porto Santo-Lisboa”, com saída do aeroporto Cristiano Ronaldo às “10 horas”, com previsão de chegada à ilha ‘dourada’ “às 10h40”, indica.

Esta operação será praticamente uma extensão da ligação através de um aparelho da companhia aérea espanhola Swiftair que tem vindo a transportar, a partir da Região para o continente diversa mercadoria através de um avião cargueiro.