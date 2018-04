Avaria em duas máquinas leva OPM a dar prioridade à descarga dos navios

A OPM admite que esta terça-feira vai ser de grande azáfama no Porto do Caniçal. Tudo devido a uma série de anomalias reportadas ao DIÁRIO pelo operador portuário, a primeira das quais relacionada com o atraso na chegada dos dois navios que deviam ter atracado às 8 horas da manhã de ontem mas só deram entrada na parte da tarde de segunda-feira.

A operação de descarga dos 700 contentores transportados pelo Monte da Guia e Funchalense 5 arrancou de imediato mas parou à meia-noite pois “houve recusas dos estivadores em fazer horas extraordinárias”, assume a OPM.

Para além disso, registou-se uma avaria em duas das máquinas de movimentação horizontal, que condiciona mais os levantamentos das mercadorias para os camiões do que a operação de descarga de dois navios no Porto do Caniçal, pois as três gruas estão a funcionar em pleno.

Para que os navios possam sair ainda hoje e não haja atrasos na operação da próxima semana, a prioridade está a ser dada às descargas dos mesmos, o que está a gerar congestionamentos na entrada de camiões para o Porto.

As filas de camiões foram evidentes esta manhã e segundo apuramos junto das empresas de distribuição e camionagem que aguardavam pacientemente pela sua vez há um controlo do fluxo de entradas no porto que não permite a entrada mais de 10 veículos de cada vez. A OPM confirma ter dado essa indicação.

Ao longo da jornada informativa voltaremos ao tema, dando conta também das explicações da APRAM.