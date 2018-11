Assédio moral no trabalho motiva queixas. É esta a manchete do DIÁRIO deste sábado, dia 3 de Novembro. O nosso matutino conta que das 919 reclamações feitas na Inspecção de Trabalho desde o início do ano, três referem-se a ‘mobbing’. A advogada de uma sociedade sediada em Lisboa, que tem em mãos casos da Região, acusa altos membros do Governo Regional e denuncia situação de um dos lesados, a quem foi suspenso o ordenado. Isto para ler nas páginas 4 e 5.

Ainda hoje, pode ler que Marcelo Rebelo de Sousa tomou a “devida nota”. No último dia de visita à Região, o Presidente da República ouviu as reivindicações e as críticas dos partidos, da mobilidade à saúde. No fim disse ter “registado tudo” e as Eleições Regionais devem acontecer a 22 de Setembro. Saiba tudo nas páginas 6 e 7.

Fique ainda a saber, na página 14, que Pedro Caldo irá viajar até à Cidade do Cabo com a CNIM e o imobiliário na bagagem.

Este sábado, o nosso matutino revela ainda que o Mercado dos Lavradores vai receber uma prenda especial no seu 78.º aniversário, onde não faltará muito música. Veja tudo nas páginas 30 e 31.

Futebolisticamente falando, o DIÁRIO dá ainda conta, nas páginas 16 e 17, de que o Marítimo está confiante para travar líder Porto.

Isto e muito mais para ler das páginas do nosso (vosso) DIÁRIO. Não se esqueça de acompanhar a actualidade regional, nacional e internacional na nossa plataforma digital. Boa leitura e bom fim de semana.