Às 11h05 a Madeira também tremeu

Baixar, proteger, aguardar. Às 11h05 desta segunda-feira, à semelhança do que aconteceu no resto do país, o exercício de sensibilização para o risco sísmico, “A Terra Treme”, também aconteceu na Madeira, com o objectivo de fazer chegar a mais pessoas as medidas de prevenção e os comportamentos de auto-protecção a adoptar em caso de catástrofe.

A ideia de promover um simulacro de sismo e tsunami é da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e o Serviço Regional de Protecção Civil também aderiu: durante um minuto, todos participaram no exercício, realizando os três gestos indispensáveis para protecção em caso de catástrofe.

O certo, dizem vários especialistas, é que Portugal vai mesmo enfrentar uma catástrofe destas, embora a data não seja previsível. E é por isso que a ANPC quer que a população esteja preparada e interiorize como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo.

A ANPC e o Serviço Regional de Protecção Civil alertam para os três passos – baixar, proteger, aguardar –, sublinhando que estas atitudes que podem salvar vidas.

Nesta campanha, também são parceiros a Direcção-Geral da Educação (DGE) e a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), e a iniciativa também chegou a várias escolas.

O QUE FAZER

Antes:

- Informe-se sobre as causas e efeitos possíveis de um sismo na sua zona. Fale sobre o assunto de uma forma tranquila e serena com os seus familiares e amigos.

- Elabore um plano de emergência para a sua família.

- Certifique-se que todos sabem o que fazer, no caso de ocorrer um sismo.

- Combine previamente um local de reunião, para o caso dos membros da família se separarem durante o sismo.

- Prepare a sua casa por forma a facilitar os movimentos, libertando os corredores e passagens, arrumando móveis e brinquedos.

- Organize o seu kit de emergência: uma lanterna, um rádio portátil de dinâmo (sem pilhas), bem como um extintor e um estojo de primeiros socorros.

- Armazene água em recipientes de plástico e alimentos secos, para dois ou três dias (atenção: verifique com periodicidade os prazos de validade). Inclua um abre-latas.

- Tenha à mão, em local acessível, os números de telefone dos serviços de emergência a lista de contactos de familiares/amigos e cópia dos documentos importantes.

- Leve consigo a medicação habitual e produtos de higiene pessoal (incluir papel higiénico, toalhitas húmidas e sacos de plástico para fins sanitários), inclua igualmente uma muda de roupa (não esquecer um boné e impermeável).

- Inclua ainda: dinheiro, um apito, uma máscara anti-pó, e o carregador de telemóvel com uma bateria extra (vulgo power-bank).

- Comida e água extra para o animal de estimação.

- Identifique os locais mais seguros, distribuindo os seus familiares por eles: vão de portas interiores, cantos de paredes-mestras, debaixo de mesas e de camas.

- Mantenha uma distância de segurança em relação a objectos que possam cair ou estilhaçar.

- Conheça os locais mais perigosos: junto a janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objectos. Elevadores e saídas para a rua.

- Fixe as estantes, os vasos e floreiras às paredes da sua casa.

- Coloque os objectos pesados, ou de grande volume, no chão ou nas estantes mais baixas.

- Ensine todos os familiares como desligar a electricidade e cortar a água e o gás.

- Tenha à mão, em local acessível, os números de telefone de serviços de emergência.

Durante:

Se está dentro de um edifício

- Se estiver num dos andares superiores de um edifício, não se precipite para as escadas.

- Nunca utilize elevadores.

- Abrigue-se no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama.

- Mantenha-se afastado de janelas e espelhos.

- Tenha cuidado com a queda de candeeiros, móveis ou outros objectos.

- Se está num local com grande concentração de pessoas fique dentro do edifício, até o sismo cessar. Saia depois com calma, tendo em atenção as paredes, chaminés, fios eléctricos, candeeiros e outros objectos que possam cair.

- Não se precipite para as saídas. As escadas e portas são pontos que facilmente se enchem de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que tentam deixar o edifício.

- Nas fábricas, mantenha-se afastado de máquinas que possam tombar ou deslizar.

Se está na rua

- Dirija-se para um local aberto com calma e serenidade, longe do mar ou cursos de água.

- Não corra nem ande a vaguear pelas ruas.

- Mantenha-se afastado dos edifícios (sobretudo dos mais degradados, altos ou isolados) dos postes de electricidade e outros objectos que lhe possam cair em cima.

- Afaste-se de taludes, muros, chaminés e varandas que possam desabar.

Se está a conduzir

- Pare a viatura longe de edifícios, muros, taludes, postes e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela.

Depois:

- Mantenha a calma e conte com a ocorrência de possíveis réplicas.

- Não se precipite para as escadas ou saídas. Nunca utilize elevadores.

- Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros. Pode haver fugas de gás.

- Corte a água e o gás e desligue a electricidade.

- Utilize lanternas a pilhas.

- Ligue o rádio e cumpra as recomendações que forem difundidas.

- Limpe urgentemente os produtos inflamáveis que tenham sido derramados (álcool ou tintas, por exemplo).

- Evite passar por locais onde existam fios eléctricos soltos.

- Não utilize o telefone, excepto em caso de extrema urgência (feridos graves, fugas de gás ou incêndios).

- Não circule pelas ruas para observar o que aconteceu. Liberte-as para as viaturas de socorro.