Aposta do Governo Regional na criação de recifes artificiais “tem sido acertada”

Na abertura do evento ‘Recife artificial General Pereira D’Eça: Enquadramento, preparação e monitorização’, realizado esta tarde, no auditório do Campo da Barca, Susana Prada enalteceu a criação de recifes artificiais que tem vindo a ser efectuada, um pouco por todo o mundo, com vários propósitos, desde aumentar os recursos pesqueiros e a biodiversidade local, à criação de spots de mergulho e relembrou que estes objectivos permitiram ao Governo Regional (GR) afundar no Porto Santo, em Julho de 2016, a Corveta General Pereira D’Eça, “gentilmente cedida pela Marinha Portuguesa”. Um afundamento que rondou os 400 mil euros e tem contribuído para a diversificação da oferta turística da ilha do Porto Santo, além de ter sido reconhecido pela imprensa internacional.

O evento serviu para a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais apresentar os resultados do Programa de Monitorização. Um estudo solicitado pelo GR para analisar os impactos dos afundamentos, tendo concluído que a aposta do GR na criação de recifes tem sido “acertada”.

A equipa liderada pelo CIIMAR – Madeira, incluindo a Estação de Biologia Marinha do Funchal, o Observatório Oceânico da Madeira e a Universidade da Madeira, que com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, desenhou um programa de monitorização, não só local, mas também das comunidades marinhas circundantes.

Dois anos e 180 mergulhos depois, Susana Prada mostra-se satisfeita com o trabalho “pioneiro em Portugal” feito antes do afundamento no Porto Santo, que permitiu “comparar a situação pré-existente com a que resultou do afundamento do navio e analisou vários grupos biológicos”.

O estudo comprova ainda que “não ocorreram efeitos negativos para o ambiente marinho e a corveta apresenta uma comunidade saudável, o que demonstra que o Recife Artificial está a conseguir recriar, e em alguns casos superar, a diversidade existente nas comunidades naturais vizinhas”

O recife artificial criado na ilha dourada tem tido, segundo a governante, um impacto na economia da ilha, tendo aumentado a época alta do mergulho até Novembro. De acordo com a Secretária, a aposta na monitorização “é para continuar e será extensível à Corveta Afonso Cerqueira, que o GR pretende afundada no Verão, no Parque Natural Marinho do Cabo Girão.