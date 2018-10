Apoio domiciliário reforçado com mais 30 contratações

Na sessão ‘Comemorativa do Dia Internacional do Idoso’, a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade referenciou que houve um aumento na resposta aos internamentos em 67% fase ao período homologo de 2017. Uma outra resposta será o reforço na contracção para o apoio domiciliário.

A sessão fica marcada pela apresentação do ‘Guia de Cidadania para Pessoas Idosas’, que tem como objectivo dar a conhecer os direitos das pessoas idosas e a importância do seu exercício na escolha das respostas sociais existentes, privilegiando a resposta e escolha, no verdadeiro sentido da palavra, da gestão da sua própria vida.

Rita Andrade acrescentou que o “Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, nomeadamente através do reforço do apoio domiciliário, que chega hoje a 3477 idosos, o alargamento do sistema de alerta integrado aos idosos que vivem sós, a valorização e qualificação da acção dos cuidadores informais, sendo que hoje são já apoiados 301 cuidadores”.

A secretária adiantou que este ano serão contratadas mais 30 ajudantes domiciliarias para garantir a resposta à crescente população envelhecida com necessidades de apoio.