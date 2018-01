Amílcar Gonçalves visita obras da Escola Básica e Secundária do Porto Santo

De acordo com uma informação publicada na página oficial do Governo Regional no Facebook, o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, irá deslocar-se este mês ao Porto Santo para visitar as obras na Escola Secundária Dr. Francisco Freitas Branco, que se iniciam na próxima semana.

Na prática a “profunda remodelação da escola” deverá manter de pé apenas as fachadas originais e será executada de forma faseada, permitindo que a escola mantenha as suas funções lectivas durante as obras, com mínimas perturbações ou constrangimentos (situação que não ocorreria se houvesse necessidade de recorrer a demolições e posteriores reconstruções).

A infra-estrutura escolar localizar-se-á no terreno onde funciona a actual escola que tem uma área de 17.000 m2, sendo um dos espaços exteriores escolares da Região Autónoma da Madeira com mais área de pátios e jardins. Este complexo irá abranger os espaços necessários para assegurar a frequência dos alunos do Básico do 2.º e 3.º Ciclos e do Secundário da actual escola do Porto Santo.

O edifício escolar desenvolve-se em cinco blocos, sendo que três deles têm dois pisos. Para além do volume principal subdividido em três blocos, existe ainda o corpo do ginásio que se localiza a poente e o corpo do refeitório e serviços de apoio. Interligando todo este conjunto existe uma zona de recreio coberto. Nesta escola estará assegurado o acesso de pessoas com mobilidade reduzida a grande parte das áreas de actividade, com segurança, facilidade e sem barreiras arquitectónicas, excepção feita ao piso superior dos blocos 1 e 2.

Após a ampliação, o edifício ficará com uma área total de 6.411,5m2, um polidesportivo que ocupará cerca de 1.300m2 e uma área de exteriores de 12.300 m2.

A construção será dividida em duas fases, sendo que na primeira fase serão remodelados o bloco 3 e o bloco 4 e será construído um novo polidesportivo com as dimensões de 44x22m.

Na segunda fase da obra os blocos 1, 2 e 5 serão alvo de intervenção, sendo a interferência mais significativa ao nível do bloco 2, com a ampliação do corpo por forma a serem criados novos gabinetes e serviços de apoio (papelaria).

A cobertura de todo o edifício escolar, em chapas de fibrocimento, será desmontada de acordo com o que está definido na legislação sobre o amianto.

Todos os vãos exteriores do edifício serão substituídos com vista ao cumprimento do regulamento térmico.

Todas as instalações sanitárias da escola serão na totalidade recuperadas. Os balneários serão ampliados e remodelados na totalidade.

A cozinha e o refeitório serão alvo de uma profunda remodelação por forma a melhorar a funcionalidade de toda a área. Serão também disponibilizados novos bares para alunos e professores.

O projecto de reabilitação da Escola Básica e Secundária do Porto Santo deverá estar concluído no verão de 2019.