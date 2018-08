Altice Portugal reafirma que não há qualquer processo de despedimentos na Madeira

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, a Altice Portugal repudia as acusações de que foi alvo por parte de um representante do PCP e reafirma que não há qualquer processo de despedimentos em Portugal Continental e Ilhas, mais concretamente na Região Autónoma da Madeira.

“No jogo político, a que sempre nos abstivemos, consideramos que não deve valer tudo. A falsa critica apenas com objectivo mediático, que coloca em causa empresas que todos os dias criam valor, que pagam os seus salários a tempo e horas, que investem e atingem objectivos inéditos dignificando o país, bem como os colaboradores destas empresas que se dedicam e esforçam e que são um dos responsáveis pelo sucesso empresarial, não merecem um tratamento irresponsável que consideramos totalmente lamentável e pouco digno”, refere a nota da Altice.

O PCP/Madeira realizou na sexta-feira, junto às instalações da ‘Meo/Altice’ no Funchal, uma iniciativa política de solidariedade com os trabalhadores/as que alegadamente aquela empresa quer despedir. Segundo o PCP, no Call Center da Meo/Altice no Funchal estão anunciados 29 despedimentos.

A Altice recorda que, em Maio deste ano, o presidente executivo da Altice Portugal, reiterou perante vários deputados de todos os Grupos Parlamentares que “não houve despedimentos na empresa nos últimos três anos e meio”, afirmando também que “não se perspectiva qualquer movimento futuro nesse sentido”, tendo nessa mesma ocasião lançado o repto a cada um dos presentes para indicar o número de qualquer colaborador que tivesse sido despedido. Até ao momento diz que nenhum deputado respondeu a esse repto.

No mesmo comunicado esclarece ainda que, “apesar de não ter colaboradores com vínculo directo nos seus Call Centres na Região Autónoma da Madeira, tem vindo a fazer crescer os recursos nestes centros, que actualmente rondam os 280, com a integração de 34 novos recursos desde Maio deste ano”.

De referir ainda que a Altice Portugal assinou, no passado mês de Julho, no Acordo Colectivo de Trabalho (ACT), um entendimento inédito no que respeita a matérias laborais, com todas as estruturas sindicais que representam os trabalhadores da Altice Portugal.