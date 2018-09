Albuquerque visita amanhã Centro de Actividades Ocupacionais da Tabua

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 11 de Setembro, pelas 16 horas, o Centro de Actividades Ocupacionais da Tabua, onde inaugurará as obras de beneficiação do imóvel.

O CAO da Tabua tem capacidade para acolher 20 utentes e nele trabalham 15 pessoas.

O investimento do Governo Regional ascendeu aos 34.152,74 euros, entre equipamentos (16.291,14 euros) e obras de construção civil (17.858,60 euros).

Recorde-se que, no 20 de Fevereiro de 2010, as instalações então afectas ao CAO ficaram muito danificadas e sem quaisquer condições para tal finalidade.

Por tal motivo, o CAO foi transferido temporariamente para três salas da Escola Básica do 1º Ciclo da Ribeira Brava, tendo uma delas funcionado com o espaço Snoezelen. Instalações provisórias que, logicamente, não ofereciam as condições adequadas ao número de utilizadores e ao tipo de actividades, pelo que se tornou necessário reabilitar as antigas instalações, algo que ficou agora concretizado.

Saliente-se que a parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava foi essencial no sentido de garantir toda a logística associada ao transporte da maioria dos utentes que frequentam aquela infraestrutura.

Com estas obras de reabilitação foram ainda criadas novas valências, entre as quais um Gabinete Técnico de apoio ao pessoal docente e 5 salas de actividades destinados ao treino social, área académica, terapêutica e música.

Paralelamente, a fachada principal do edifício encontra-se agora identificada com um painel elaborado no CAO Santana através do Projecto Nacional SOS Azulejo.

Acrescente-se ainda que a sala Snoezelen, na instalação reabilitada, é resultado de um Protocolo de Colaboração entre a Fundação PT e a AAPNEM – Associação dos Amigos das Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira, celebrado no ano de 2014 e tem dado origem ao surgimento de novas parcerias junto de entidades/instituições existentes na zona, no sentido de tornar este espaço terapêutico acessível à comunidade local.