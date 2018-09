Albuquerque destaca importância da cooperação entre Madeira e Canárias

O presidente do Governo Regional destacou hoje a importância da cooperação entre Madeira e Canárias, mas também envolvendo Açores e Cabo Verde, no âmbito da afirmação e da defesa dos seus interesses comuns.

Falando em espanhol, no decorrer da cerimónia de entrega de prémios da XX Regata Internacional Canárias-Madeira, que decorreu na sede do Clube Naval do Funchal, Miguel Albuquerque lembrou que as regiões da Macaronésia estão unidas no projecto “de defender, no contexto europeu, os nossos objectivos comuns” e, dessa forma, mostrar “a importância fundamental que as ilhas da Macaronésia têm na afirmação da União Europeia no Atlântico”.

Albuquerque recordou que Madeira e Canárias “têm muitos interesses comuns”, como seja “as produções tradicionais das ilhas, como a banana, a defesa das rotas marítimas e do princípio da continuidade territorial”, acrescentando que nos últimos tempos surgiram “novos elementos de cooperação nas áreas comercial, turística e dos transportes”, aos quais se juntam, ainda, “projectos nas áreas científica, tecnológica e entre as universidades”.