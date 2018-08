Albuquerque anuncia reabilitação da antiga cantina do Governo Regional

O presidente do Governo Regional anunciou para 2019 reabilitação de um prédio na Rua de São Pedro, onde antes funcionou a cantina do Governo Regional.

O anúncio foi feito, há pouco, por Miguel Albuquerque, durante a visita que fez às obras em curso no antigo Lar do Estudante, onde será instalada a Secretaria Regional da Saúde, obra a concluir até final deste ano.

O empreendimento visitado irá disponibilizar melhores condições à Secretaria Regional da Saúde, aos funcionários e aos utentes, mas que também surge no âmbito da aposta que o Governo Regional vem fazendo na reabilitação urbana.

Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião para sublinhar o que, a nível público, só o Governo Regional tem feito reabilitação no Funchal.

“Ninguém fez nem ninguém vai fazer, nos próximos tempos, tanta reabilitação urbana, de prédios históricos, como o Governo Regional”, insistiu o governante, dando como exemplos a recuperação do Museu Vicentes e do antigo convento da Rua do Seminário.

A empreitada contempla a reabilitação, remodelação e ampliação do edifício existente, com vista à instalação da Secretaria Regional da Saúde. A obra foi adjudicada, à empresa RIM, por cerca de 800 mil euros.

Adquirido pela PATRIRAM em 2015, conhecido por “antigo Lar do Estudante” este edifício irá albergar a sede da Secretaria Regional da Saúde, actualmente a funcionar num prédio localizado na Rua João de Deus, e cuja renda é paga a privados.

A implantação do edifício apresenta uma área de 367 metros quadrados, e dispõe de um logradouro junto à Rua Nova de São Pedro com cerca de 225 metros quadrados.

A estratégia de intervenção passou por recuperar as fachadas e grande parte dos elementos existentes, introduzindo melhores condições quer em termos de acessibilidades, segurança e acústica, respeitando o legado histórico e conferindo uma maior fluidez espacial ao conjunto, contribuindo para a revitalização e dinamização da cidade em geral e da freguesia de São Pedro e particular.

Paralelamente, optou-se por criar um novo corpo, junto à Rua Nova de São Pedro, com apenas dois pisos de nível com o rés-do-chão e com o primeiro andar do edifício existente, permitindo sob esta construção acesso automóvel e estacionamento para além da introdução de passadiços aéreos a ligar os dois edifícios, que permitem criar aberturas para novos espaços e introduzir alguma dinâmica nestes pisos.