Agravamento do tempo na Madeira faz Protecção Civil emitir recomendações

Face à uma depressão activa que está a influenciar o estado do tempo no Arquipélago da Madeira, até ao final do dia de hoje, com períodos de precipitação ou aguaceiros pontualmente fortes, acompanhados de trovoada, em particular no período da tarde e com maior incidência na costa sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, onde os valores da precipitação poderão chegar aos níveis de aviso laranja (21 a 40 mm numa hora ou 41 mm em 6 horas), o Serviço Regional de Protecção Civil alerta para as seguintes recomendações:

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso

- Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos para a faixa de rodagem;

- Danos em infraestruturas montadas ou suspensas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança.

Recorde-se que a Costa Norte da Madeira está com aviso amarelo devido à precipitação. São esperando períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até às 21 horas de hoje.

A Costa Sul agravou-se e passa a aviso laranja com chuva forte e trovoada até às 18 horas. O mesmo está previsto para as zonas montanhosas.

A precipitação no Porto Santo carece de alguma atenção, mas fica-se pelo aviso amarelo com chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, até às 21 horas.