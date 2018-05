“Agora é importante andarem no ferry”, diz Miguel Albuquerque

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que o executivo regional cumpriu a promessa do ferry e, por isso, “era importante” os madeirenses procuraram esta linha, tendo em conta que esta era uma aspiração da população. “Agora é importante andarem no ferry”, afirmou, esta manhã, à margem da iniciativa ‘A RBES vai à Quinta Vigia’.

O presidente do Governo Regional disse que o importante “é que no programa de Governo estava escrito” que iria ser assegurada a ligação marítima através do ferry.

“Fizemos duas tentativas, esta é a terceira sem a comparticipação e sem o apoio do Estado no âmbito do princípio da coesão e da mobilidade, mas o Governo assumiu os custos da operação e tudo indica que se irá concretizar”, referiu.

Miguel Albuquerque afirmou ainda que esta “é uma operação importante” no âmbito da ligação marítima que deve existir entre o território continental e os arquipélagos.

“O Estado é que devia assumir este custo, porque o problema não é apenas um problema económico, é um problema estratégico e de afirmação (...). O Estado não quer saber disto, até porque uma senhora ministra disse, na altura, que tinha as ligações aéreas e que se os madeirenses quisessem que fossem de prancha de surf, a nado ou de asa delta para Lisboa”, acrescentou o chefe do executivo madeirense.

A iniciativa ‘A RBES vai à Quinta Vigia’ reúne alunos e professores dos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, que integram o projecto ‘Rede de Bufetes Escolares Saudáveis’ (RBES), num total de cerca de 100 participantes.

O chefe do executivo regional disse que o programa de alimentação saudável tem tido “um grande sucesso” e envolve cerca de 6 mil alunos das escolas da Região. Além disso, realçou o facto de serem desenvolvidas outras iniciativas em prol do bem-estar dos alunos, como os programas de saúde oral.