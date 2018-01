“Actualização de sistema” informático ‘trava’ pagamentos de água na Loja do Cidadão

Os cidadãos que hoje pretendiam efectuar o pagamento das facturas de água, na Loja do Munícipe do Funchal ou na Loja do Cidadão, não estão a conseguir fazê-lo.

Se a Loja do Munícipe do Funchal está encerrada, só reabrindo amanhã - tal como consta de um aviso afixado à porta - no caso da Loja do Cidadão, procede-se a uma actualização informática. Segundo foi possível apurar, a actualização só deverá estar concluída ao final do dia de hoje.

O caso tem gerado algum descontentamento junto dos munícipes, que pretendiam fazer os pagamentos hoje, por forma a evitar o pagamento de multas.