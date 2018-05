Abertura oficial da Actividade ‘O Mar que Respiramos’

‘O Mar que respiramos’, evento organizado pela Frente MarFunchal e o MadeiraShopping, tem a sua abertura oficial marcada para as 15 horas do próximo sábado, 12 de Maio, no corredor central daquela unidade comercial.

‘O mar que respiramos’ é o tema deste ano da Bandeira Azul e dos Centros azuis que têm por objectivo promover a sustentabilidade do meio ambiente e a preservação das várias espécies que habitam nos nossos mares. Neste âmbito, serão desenvolvidas actividades lúdicas de cariz pedagógico para que as crianças aprendam temas tão abrangentes como a limpeza dos oceanos, a preservação das espécies, a reutilização do lixo sob a forma de arte e a necessidade imperativa de tomar medidas para a redução do lixo.

Por outro lado, esta actividade pretende apostar na cultura de prevenção e segurança das crianças, jovens e adultos para os comportamentos de risco que comprometem a segurança de todos e transmitir-lhes conhecimentos úteis que podem contribuir para a prevenção de acidentes e mostrar que todos nós podemos salvar vidas.

Este projecto educativo baseia-se no princípio de que as crianças e os jovens são importantes agentes de mudança na sociedade com vista a construir uma cultura de segurança que actue na antecipação e reacção a situações de emergência.

As actividades a desenvolver incluem noções de suporte básico de vida, prevenção de morte por afogamento e sensibilização ambiental