94 baixas por dia na Madeira

Primeiro trimestre deste ano na Região Autónoma da Madeira regista um aumento nas baixas médicas face a igual período de 2017. Esta evolução é superior à registada a nível nacional. Houve mais fiscalizações, mas há menos gente a perder o direito ao subsídio por doença. É este o assunto que faz manchete na edição deste domingo do DIÁRIO de Notícias, cuja notícia é desenvolvida ao pormenor, com mais detalhes, números e casos, em duas páginas, pelo jornalista Élvio Passos.

A grande foto da capa vai para a estreia nacional de Paulo Cafôfo no Congresso do PS que decorre na Batalha, em Leiria. “PS estende passadeira vermelha a Cafôfo” é o título da imagem. Congresso rendeu-se ao autarca do Funchal que garante ter “a força de milhares de madeirenses”. “Vamos ganhar 2019”, disse o candidato pelo PS, que promete “coligação com a sociedade civil” se vencer as Regionais, conforme conta o jornalista Roberto Ferreira, numa reportagem de duas páginas.

Na capa há ainda uma outra foto que se destaca, com o seguinte título: “Ronaldo alcança o ‘penta’ e diz ‘adeus’ ao Real”. O melhor marcador da competição, pela sexta vez consecutiva, ficou ontem em branco na vitória sobre o Liverpool. No final deixou a ideia que pode estar de saída: “Foi muito bonito estar no Real Madrid”.

Há ainda duas outras chamadas de capa: ‘São João’ no P. Santo terá Anjos, Rouxinol Faduncho e muito mais (uma notícia da jornalista Sandra S. Gonçalves) e Governo considera “lapso” adjudicação de Calado.

