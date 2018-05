2.º Encontro do Movimento dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar realiza-se na Ponta do Sol

Depois do 1.º Encontro do MMMSU (Movimento dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar), que se realizou, no dia 6 de Maio, no Funchal, agora é a vez de levar a cabo a segunda iniciativa, na Ponta de Sol, que acontece no dia 3 de Junho.

O encontro terá o seguinte programa:

11h30 - Missa na Igreja Matriz da Ponta de Sol.

12h30 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após a vinda do Ultramar, no Cemitério da Ponta de Sol (Cemitério de São Caetano).

13h00 - Almoço – Convívio no restaurante ‘Os amigos’.

Os antigos militares naturais da Madeira e os seus familiares estão, assim, convidados a participar nesta homenagem, sendo que haverá uma referência especial a todos os antigos militares do concelho da Ponta de Sol.

Os interessados em participar neste evento deverão comunicar até ao dia 31 de Maio, através do número de telemóvel 968041678.

Além disso, as pessoas que não tiverem meio de transporte particular, poderão ir num autocarro, que a organização disponibiliza, que parte, às 09 horas, da Avenida do Mar (junto do quartel da GNR). O autocarro tem paragens previstas em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava.