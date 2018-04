1500 crianças deram brilho ao Muro da Esperança

Sol, flores e crianças. Um cenário perfeito para a cerimónia do Muro da Esperança que está a decorrer, esta manhã, na Praça do Município.

O evento simbólico contou com a participação de 1500 crianças de 12 escolas da Madeira, que depositaram uma flor num muro criado de propósito para este momento que já acontece desde 1980.

Paula Cabaço disse que este cartaz “é cada vez mais uma marca da Madeira”, que atrai cada vez mais madeirenses e turistas, sendo esta cerimónia “um dos momentos altos da Festa da Flor”.

“Esta é uma cerimónia muito bonita que já faz parte da tradição da Madeira e da Festa da Flor e onde, no fundo, há uma homenagem às nossas crianças, associando-as às flores, à graciosidade e a toda a pureza que estas têm”, afirmou a secretária regional do Turismo e Cultura.

A governante voltou a dizer que a taxa de ocupação hoteleira para estas quatro semanas de Festa da Flor situa-se nos 85%, “superior àquilo que é a média anual da Madeira”.

“Tudo isto confirma que este cartaz é cada vez mais forte e importante, não só no número de turistas que traz para a Madeira, mas pela forma como projecta a Região. Até porque os turistas, que vêm pela primeira vez, ao verem um cartaz tão diferente, com iniciativas tão únicas, com certeza que o irão divulgar e promover lá fora”, realçou.

Recorde-se que a iniciativa foi adiada no passado sábado devido ao mau tempo. Situação que não aconteceu hoje, levando muitas pessoas até à Praça do Município.

Amanhã, a festa continua com a ‘Madeira Auto Parade 2018’, que se realiza, pelas 15h30, na Avenida do Mar, onde em destaque irão estar os carros clássicos.