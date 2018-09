1.500 utentes recebem ajudas técnicas na Madeira

Bom dia caro leitor. Na manchete do DIÁRIO deste domingo damos conta de que 1.500 utentes receberam ajudas técnicas na Madeira. Idosos e pessoas portadoras de incapacidade motora têm vindo a ser apoiados, nos últimos 10 anos, pelo Banco de Ajudas Técnicas do Instituto de Segurança Social e só no último ano e meio foram aplicados 270 mil euros no reforço às necessidades de 385 residentes.

Noutro campo, saiba que foram enviados dois pedidos para mudar

de género no Registo Civil. Emanuel Caires, do núcleo LGBTI do Funchal, diz que os transexuais da Madeira carecem de cuidados de saúde específicos e o Serviço Regional de Saúde está disposto a colaborar.

‘Menos ‘chumbos’ e mais alunos a concluir o 12.º’ é outra das chamadas de primeira capa, um assunto que esclarece o facto do ensino Pré-Escolar e o Básico terem perdido estudantes em dez anos, enquanto no Secundário o cenário é inverso. Ainda na educação, fique a saber que a Câmara Municipal do Funchal beneficiou três escolas, nomeadamente em São Martinho, Monte e São Pedro.

Por fim, nesta edição avançamos com a presença confirmada de Paulo Cafôfo na Cimeira do Turismo. O autarca falará em Lisboa, a convite da Confederação do Turismo de Portugal. ‘Bernardo quer tratar autonomamente da relação entre TAP e Madeira’ e ‘Porto Santo reduz sazonalidade no Verão’ são outros pontos em evidência num DIÁRIO com 48 páginas.

Tudo isto e muito mais na edição impressa número 46.762 do seu DIÁRIO. Já sabe que poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca a seguinte palavra-chave: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso site, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100.0 FM.

Se ainda não é assinante, saiba de todas as vantagens e planos que temos para si aqui. A equipa do DIÁRIO deseja-lhe um excelente domingo e faz votos de que se mantenha sempre informado/a.