O Madeira Andebol SAD confirmou ontem, com nova vitória sobre o CS Madeira por 29-16, a passagem às meias-finais do Campeonato Nacional da I Divisão em seniores femininos de andebol. Um favoritismo que foi confirmado depois de, na primeira partida, a equipa comandada por Sandra Fernandes também ter vencido por 22-16.

Ontem, num Pavilhão do Funchal quase cheio, duas ou três notas evidenciaram a mais valia do Madeira Andebol. Uma equipa que dispõe de um plantel mais forte e sobretudo também com mais experiência, facto que se tornou fundamental na gestão para este ‘play-off’, perante, relembre-se, uma equipa do CS Madeira com muitas ausências no ‘sete’, mas que foi capaz de, como é seu timbre, ‘vender’ caro o resultado final. Um jogo agradável de ser visto mas longe da qualidade técnica que se poderia esperar.

Num quadro onde a gestão de recursos nesta altura da temporada torna-se importante, o andebol praticado por ambos os emblemas acabou por ficar abaixo do habitual.

O que não faltou foi mesmo algumas notas em termos individuais, a darem mais valia ao encontro entre estas duas formações madeirenses. A este nível, no Madeira Andebol, Mónica Soares e Beatriz Sousa revelam muito espaço de progressão, duas andebolistas que foram importantes na estratégia para marcar a posição de maior domínio.

No CS Madeira a principal referência vai para o jogo feito de esforço e luta pela experiente Filipa Franco, um exemplo para as colegas mais novas. O Sports, sem Ana Castro, Ana Andrade, Claudia Aguiar e Jéssica Gouveia, ainda muito fez para diminuir distâncias.

A SAD alinhou com Isabel, Anais (1), Mariana, Beatriz (8), Márcia (2), Filipa, Sara (4), Mónica Soares (13), Mónica Correia, Cristiana (1), Renata, Carlota e Patrícia.

O Sports jogou com Andreia (1), Diva, Ana Castro, Francisca, Kourdoulos (4), Bárbara, Filipa Franco(7), Nádia, Odete, Jéssica, Catarina (2), Ana e Leonor (2).

Na II Divisão, o Marítimo perdeu por 29-28 num jogo que teve lugar em Santo Tirso e não no Funchal como por lapso escrevemos.