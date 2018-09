Ponte pedonal do Lazareto

Considerando o DN um grande meio de informação da nossa Madeira, venho mais uma vez solicitar a V.: Exas para que a nossa ideia não se apague. A publicação da ideia que já foi apresentada em 2017 ao Governo Regional em petição e noticia no DN em 18/09/2017

A concretização deste projeto seria uma mais valia para utentes/famílias, funcionários do Lar Bela Vista e Casa de Saúde C. Pestana e muitos turistas que por cá circulam, numa altura em que todos reclamam do ambiente e do trânsito se torna denso nas estradas e pouco espaço de estacionamento.

www.pontedolazareto.com foi petição elaborada em setembro 2017 assinada por 324 cidadãos devidamente identificados pelo CC ou Nif. consideram a Ponte Pedonal de interesse Público...

Informações:

. Ponte Pedonal com estrutura em aço

. Duas entradas com rampas para bicicletas ou skates sem escadas

. Parte superior do tabuleiro iluminada com tecnologia LED

. Previsto após construída a ponte, terá cerca de 135m de extensão; largura aprox. 4m; 95m de altura em relação ao nível do mar.

A ideia está no ar, a construção depende dos nossos governantes e dos projetos bem elaborados pela engenharia de construção atual.

O povo agradece.