SLB fez espantar o país do Futebol, em pleno estádio da Luz. De acordo com a tabela de aferição do seu técnico, Rui Vitória, o Benfica encaixou uma goleada que não estava de todo nos prognósticos, nesta corrida para a renovação do título e ficou a ver o penta tão badalado, por um canudo, ao perder por 2- 3, defronte do Tondela, clube do distrito de Viseu. Pode-se dizer que o futebol tem destas coisas, mas anedotas deste tamanho e nesta ocasião, parece, difíceis de as construir, e pior, explicar. O SLB, com esta derrota por números que envergonham, não tem outro remédio se não dar os parabéns ao FCPorto, que regressa ao título de campeão nacional, e agarrar-se à possibilidade que lhe resta, que é não se deixar ultrapassar pelos leões, o SCPortugal, e garantir o 2º lugar que lhe pode render menor prejuízo, ao participar na Europa dos milhões, que não cabem numa qualquer mala badalada. Grande feito do Tondela e meritória vitória, pois ganha quem marca mais golos. E quem os marcou foi o clube verde-amarelo, cores que agradariam a Grão-Vasco, se estivesse diante duma tela.

Joaquim A. Moura