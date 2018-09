“‘The Best’? Há jogadores com mais marketing, mas é o Modric que merece”, atira Sergio Ramos

“Talvez haja jogadores com mais marketing, mas ele merece”. Estas foram as palavras de Sergio Ramos reproduzidas pelo jornal ‘AS’, quando questionado sobre quem considera ser o justo vencedor do prémio ‘The Best’. O galardão da FIFA que premeia o Melhor Jogador do Mundo será entregue a 24 de Setembro, em Londres, e o defesa espanhol assumiu ser justo se Modric arrecadar o troféu.

“Além de um amigo, há poucos jogadores de que me sinta tão orgulhoso de ter na minha equipa. Ficaria tão feliz como se me o dessem a mim. Talvez haja jogadores com mais marketing, mas ele merece. Não me refiro a ninguém, mas como não há nada que defina o prémio, tudo conta”, afirmou o jogador do Real Madrid e ex-companheiro de CR7.

Abordando ainda as palavras de Jorge Mendes, quando o agente de CR7 disse ser “ridícula” a atribuição do prémio da UEFA ao médio croata, Sergio Ramos foi categórico na sua abordagem. “Não vou responder a Jorge Mendes. Cada um tem a sua opinião. A opinião e a crítica estão sempre presentes na nossa profissão, mas, na minha opinião, o prémio entregue a Modric é super-merecido”, atirou.