Sporting tenta contrariar favoritismo do Arsenal ainda sem treinador definitivo

O Sporting, orientado pelo interino Tiago Fernandes, procura contrariar o favoritismo do Arsenal, que pode se qualificar já hoje para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da quarta jornada do grupo E.

Quatro dias depois de se ter estreado no comando técnico provisório com um triunfo por 2-1 no estádio do Santa Clara, para a I Liga, o ex-adjunto de José Peseiro tenta evitar que a equipa lisboeta tenha a mesma sorte de há duas semanas, quando perdeu por 1-0 na receção aos ingleses.

José Peseiro ainda resistiu ao desaire caseiro frente aos londrinos -- o primeiro dos ‘leões’ na prova -, consumado com um golo de Danny Welbeck, aos 77 minutos, mas a derrota na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, para a Taça da Liga, precipitou a saída do técnico.

Mesmo que perca em Londres, em jogo com início às 20:00, o Sporting mantém-se como principal candidato a acompanhar o Arsenal rumo à fase a eliminar, como segundo classificado do grupo, em função dos triunfos na receção ao Qarabag (2-0), e na Ucrânia, frente ao Vorskla Poltava (2-1).

A situação dos ‘gunners’, 100% vitoriosos da competição, é ainda mais favorável, garantindo o apuramento a duas rondas do fim da primeira fase em caso de vitória sobre os ‘leões’, mas o empate pode ser suficiente, se o Vorskla Poltava perder em casa com o Qarabag, no outro jogo do grupo.