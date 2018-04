Real Madrid, sem Ronaldo, vence Leganés

O Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, venceu hoje em casa o Leganés por 2-1, em jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol, colocando-se a um ponto do segundo lugar, ocupado pelo rival Atlético de Madrid.

Golos do galês Gareth Bale, aos oito minutos, e de Borja Mayoral, aos 45+1, deram a vitória aos ‘merengues’, que ainda tiveram de ‘sofrer’ no segundo tempo, em que o Leganés reduziu pelo sérvio Brasanac (66).

Com este resultado, a equipa da capital espanhola chega aos 71 pontos, menos um que o Atlético de Madrid, que só joga no domingo, sendo que o Real tem ainda um jogo em atraso por disputar.

Por sua vez, o Leganés segue no 16.º posto, com 40 pontos, os mesmos do Athletic Bilbau, 14.º, Espanyol, 15.º, e Levante, 17.º.

Com uma equipa secundária, à exceção do francês Benzema e do galês Bale, o técnico Zinedine Zidane poupou várias das ‘estrelas’ com vista à receção ao Bayern de Munique, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na terça-feira, e ao ‘clássico’ com o FC Barcelona, em Camp Nou, na próxima jornada.

Ainda assim, as segundas escolhas do bicampeão europeu deram boas indicações no primeiro tempo, com Bale a adiantar a equipa da casa na recarga de um remate de Benzema.

O segundo golo surgiu já nos descontos do primeiro tempo, com Borja Mayoral a responder a um cruzamento do croata Kovacic.

Na segunda parte, os visitantes responderam e assumiram o controlo do jogo, com Kiko Casilla a ter várias defesas importantes, mesmo que não tenha evitado o tento de Brasanac, a passe do marroquino, aos 66.

Até final, o Leganés foi tentando chegar ao empate, mas os madrilenos seguraram a vantagem, com Gabriel expulso nos visitantes já nos descontos.

Antes, a Real Sociedad subiu ao 10.º lugar à condição ao bater o Athletic de Bilbau por 3-1, graças a dois autogolos de Mikel San José e um tento de Oyerzabal, enquanto Raul García, de grande penalidade, fez o único golo dos bascos.

A Sociedad, com Kévin Rodrigues no banco, subiu ao 10.º lugar com 46 pontos, mais seis que o Athletic, 14.º com 40 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Espanyol chegou aos 40 pontos e garantiu matematicamente a manutenção, seguindo no 15.º posto, ao empatar a uma bola com o já despromovido Las Palmas, 19.º e penúltimo classificado.

No domingo, o Atlético de Madrid visita o Alavés pelas 15:15 à procura de consolidar o segundo posto, enquanto o já campeão FC Barcelona visita o ‘aflito’ Deportivo da Corunha, que precisa de vencer para não garantir já a despromoção.