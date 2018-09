Raphaël Guerreiro ausente do treino da selecção portuguesa no Estádio Algarve

O lateral-esquerdo Raphaël Guerreiro esteve hoje ausente do treino de adaptação da selecção portuguesa ao relvado do Estádio Algarve, onde na quinta-feira defronta a Croácia, vice-campeã do mundo, em jogo particular.

O jogador do Borussia Dortmund foi o único dos 24 jogadores convocados por Fernando Santos que não esteve no apronto, devido a uma mialgia numa perna, informou a assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Gonçalo Guedes, que tinha estado ausente dos treinos realizados nos últimos dois dias na Cidade do Futebol, em Oeiras, já esteve disponível, integrando o aquecimento em pleno.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores de campo realizaram o habitual aquecimento com bola, dividindo-se em dois grupos para os conhecidos ‘meeinhos’, enquanto os três guarda-redes fizeram exercício à parte.

Após o treino, Fernando Santos vai abordar o jogo frente à vice-campeã do mundo Croácia, em conferência de imprensa, a partir das 12h15.

A selecção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.

Segundo a FPF, já foram vendidos mais de 22 mil bilhetes para o encontro, estando ainda cerca de seis mil ingressos disponíveis.

Quatro dias depois, na segunda-feira, a equipa das ‘quinas’ defronta a Itália, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19h45, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.