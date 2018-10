Portugal vence a Bósnia e faz a festa na Madeira

A selecção de sub-21 de Portugal conquistou esta noite o segundo lugar do grupo 8 na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, ao vencer o seu adversário mais directo a Bósnia, por 4-1.

O segundo lugar com um total de 22 pontos garantiu à selecção lusa o acesso ao play-off do Euro’2019.

No encontro realizado no Estádio do Marítimo, na estreia dos sub-21 na Madeira Portugal começou bem o encontro com um golo de André Horta à passagem do minuto 20. No entanto e já perto do intervalo os bósnios viriam a empatar por intermédio Ermedin Demirovic.

No segundo tempo Portugal foi superior e decidiu a vitória e o acesso ao play-off do Europeu com mais três golos, apontados por João Félix (53), Diogo gonçalves (63) e João Filipe (90). Já nos descontos a Bósnia ainda reduziu para 4-2.