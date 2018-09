Marítimo contrata jogadora internacional por Portugal

Suzane Pires, luso-brasileira de 26 anos, é o novo reforço para a equipa de futebol feminino do Marítimo. Internacional pela selecção portuguesa, por 22 ocasiões, a avançada que também pode jogar a meio-campo realiza assim a sua primeira experiência futebolística em território luso, depois de representar os Boston Breakers (EUA), Portuguesa (Brasil) e Santos (Brasil).

De acordo com a página oficial de Facebook do clube insular, Suzane Pires “está na Madeira acompanhando o marido e agora vai jogar pelo Marítimo”.

Os verde-rubros contam assim com mais uma contratação para a estreia no campeonato, marcada para 16 de Setembro, no terreno do Boavista.