Juventus vence Milan e Ronaldo já é o segundo melhor marcador da Liga Italiana

A Juventus venceu este domingo, o Milan, no San Siro, por 2-0, e Cristiano Ronaldo voltou a fazer o ‘gosto’ ao pé, ascendendo dessa forma ao segundo posto dos melhores marcadores da Liga Italiana, com oito tentos, os mesmos que Immobile, avançado da Lazio.

Recapitulando o filme da partida, Mandzukic adiantou os ‘bianconeri’ logo aos oito minutos do primeiro tempo, resultado com que as equipas recolheram aos balneários, isto porque Higuain, avançado que trocou a Juventus pelo Milan este Verão, falhou uma grande penalidade para os ‘rossoneri’ aos 41 minutos.

Já no segundo tempo, e fruto de uma defesa incompleta de Donnaruma, Cristiano Ronaldo fixou o resultado final em 2-0 num remate efectuado na pequena área.

De resto, o ‘astro’ madeirense está a um golo do melhor marcador da Liga Italiana, o polaco Piatek que joga ao serviço do Génova e que tem neste momento nove golos averbados.