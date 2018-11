Jovens da Madeira chamadas às selecções nacionais de andebol

Sandra Ramos do CS Madeira e Rosa Gonçalves, guarda-redes madeirense que actuam no ABC de Braga, foram convocadas para representar a Selecção Nacional de sub-19, que vai participar num estágio a decorrer em Vila Nova de Gaia, de 19 a 25 de Novembro.

Já a Selecção Nacional de Sub-17, que vai participar de 19 a 21 de Novembro num estágio em Aveiro e depois no Torneio Scandibérico na Cantábria (Espanha), de 22 a 24 de Novembro, vai contar com a presença da jovem Margarida Morais do CD Bartolomeu Perestrelo.