Japonesa Naomi Osaka vence primeiro Grand Slam ao bater Serena Williams

A japonesa Naomi Osaka conquistou hoje pela primeira vez um torneio do Grand Slam de ténis, ao vencer na final a norte-americana Serena Williams na final do US Open, por 6-2 e 6-4.

Aos 20 anos, Osaka, 19.ª do ‘ranking conquistou o segundo torneio da carreira, depois do triunfo no Masters 1.000 de Indian Wells, já este ano, impondo-se a Serena Williams, 26.ª do mundo, em uma hora e 19 minutos.

Osaka, que se tornou na primeira japonesa a vencer um Grand Slam, sucede à norte-americana Sloane Stephens no historial do ‘major’ nova-iorquino, que Serena Williams, de 36 anos, venceu seis vezes, em 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014.