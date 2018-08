FC Porto tenta juntar-se a Benfica e Sporting no topo da classificação

O FC Porto procura hoje juntar-se a Benfica e Sporting no topo da classificação da I Liga portuguesa de futebol, precisando, para isso, de somar o segundo triunfo, na visita ao Belenenses, em jogo da segunda ronda.

Depois dos triunfos de Benfica e Sporting na véspera, frente a Boavista (2-0) e Vitória de Setúbal (2-1), respectivamente, os campeões nacionais podem, em caso de triunfo, igualar os rivais no topo da classificação, com seis pontos, algo que também está ao alcance do Belenenses.

Para o jogo no Estádio Nacional, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, ainda não conta com Marega, que continua a treinar à margem do plantel ‘azul e branco’.

No regresso da I Liga aos Açores, o Santa Clara tenta somar os primeiros pontos, na recepção ao Sporting de Braga, que também pode juntar-se aos líderes.

Igualmente em busca do segundo triunfo, o Marítimo visita o Rio Ave, derrotado na primeira jornada, tal como Nacional e Moreirense, que se defrontam na Madeira.

A ronda encerra na segunda-feira, com a receção do Vitória de Guimarães ao Feirense.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 17 ago:

Desportivo das Aves -- Tondela, 2-2

- Sábado, 18 ago:

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 2-0

Boavista -- Benfica, 0-2

Sporting - Vitória de Setúbal, 21:00

- Domingo, 19 ago:

Nacional -- Moreirense, 16:00

Rio Ave - Marítimo, 16:00

Belenenses - FC Porto, 18:30

Santa Clara - Sporting de Braga, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)

- Segunda-feira, 20 ago:

Vitória de Guimarães -- Feirense, 20:15