Fábio Veríssimo é o árbitro do Benfica-FC Porto

O árbitro Fábio Veríssimo foi nomeado para arbitrar hoje o jogo que opõe o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz, em Lisboa, na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O ‘juiz’ da associação de Leiria, que será auxiliado por Paulo Soares e Nuno Pereira, vai arbitrar pela primeira vez um dos grandes ‘clássicos’ do futebol português.

Fábio Veríssimo, de 35 anos, esteve esta época na derrota do FC Porto, em casa, com o Vitória de Guimarães (3-2), na terceira jornada do campeonato, e na goleada do Benfica no terreno do Nacional (4-0), na ronda seguinte.

No jogo de hoje, marcado para as 17:30, Hélder Malheiro será o quarto árbitro, e Jorge Sousa será o responsável pelo videoárbitro.

O FC Porto, campeão nacional, e o Benfica procuram atingir a liderança da I Liga, uma vez que chegam a este encontro como segundo e terceiro classificados, com 15 e 14 pontos, respectivamente, contra os 17 do Sporting de Braga, que empatou no sábado com o Rio Ave (1-1)