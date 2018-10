Expetativas altas na véspera da Taça da Europa de triatlo da Madeira

As expetativas são altas para a realização da Taça da Europa de triatlo, que se realiza no sábado na baixa do Funchal, sobretudo após o sucesso da prova de 2017, também realizada na Madeira.

Na conferência de imprensa de apresentação, o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Vasco Rodrigues, frisou que a “organização e o cenário” apresentados em 2017 valeram uma nomeação para prova do ano, prémio que não foi conseguido por muito pouco.

“Isto é um evento muito importante e, por isso, queremos o melhor. Temos todas as condições de organização para que o evento corra ainda melhor do que no ano passado”, referiu.

O destaque chegou também ao trabalho “muito bem desempenhado” pela Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM), que tem uma “grande responsabilidade” na organização da prova, e falou ainda sobre a qualidade de atletas que irão marcar presença.

“Vão estar presentes alguns dos melhores atletas mundiais, o que nos deixa muito satisfeitos e é também uma grande oportunidade para os atletas portugueses”, afirmou.

A União Europeia de Triatlo (ETU) também transmitiu boas impressões sobre o que esperar do evento e elogios não faltaram à ilha da Madeira, o que abre a porta a mais possibilidades de organizar provas internacionais em Portugal.

“Ficámos muito impressionados e o balanço (da prova de 2017) foi muito positivo, por isso, esperamos uma grande corrida, com atletas de alto nível. A Madeira é um local fantástico para praticar triatlo e acredito ser possível organizar mais provas no futuro aqui e em Portugal”, adiantou Marya Charkouskaya-Tarasevich, representante da ETU.

Da parte da organização da prova, o presidente da ARTM, Victor Rodrigues, salientou o “diálogo” com a Federação, que ajudou a preparação do evento, e espera que o tempo melhore no fim de semana, após uns dias de chuva no arquipélago.

“É uma grande honra receber dois eventos de nível internacional. Temos um bom nível de preparação e, com a qualidade de atletas presentes, esperamos que as provas decorram da melhor forma”, disse.

A Taça da Europa de triatlo terá 750 metros de natação, com uma volta, 20 quilómetros de bicicleta, em três voltas, e cinco quilómetros de corrida, em duas voltas.

As competições, que decorrem no Funchal, irão ficar divididas da seguinte forma: a prova de natação vai ocorrer na zona de São Lázaro, a baixa da cidade e zonas limítrofes vão acolher a vertente do ciclismo e, por fim, a corrida vai decorrer ao longo de toda a frente mar.

Nota também para a Taça do Mundo de paratriatlo, que acontece no domingo, e que terá as mesmas distâncias da Taça Europeia, mas com cinco voltas de bicicleta e três de corrida.