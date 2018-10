Costinha faz cinco alterações no onze

Já é conhecido o onze do Nacional que vai defrontar a partir das 19 horas o Portimonense, no jogo de abertura da 8.ª jornada da I Liga, que conta com cinco alterações comparativamente com a equipa que foi afastada da Taça de Portugal no último domingo.

Eis o onze do Nacional: Daniel Guimarães; Kalindi, Júlio César, Felipe Lopes e Mauro Cerqueira; Tissone, Palocevic e Vítor Gonçalves; Arabidze, Kenji Gorré e Bryan Rochez.

Do lado do Portimonense, de destacar a ausência da estrela da companhia, o japonês Nakajima, por estar lesionado