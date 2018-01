Bruno de Carvalho apela aos sportinguistas para não responderem à violência

Bruno de Carvalho apelou hoje para que o os adeptos do Sporting não respondam com violência ao incitamento de outros, no dérbi de quarta-feira frente ao Benfica, no estádio da Luz, da 16ª jornada da Liga de futebol.

“Não vamos responder ao incitamento à violência, que outros fizeram, com violência. Vamos responder com apoio, constante, durante os 90 minutos. Vamos mostrar porque razão somos os melhores adeptos do mundo”, escreveu o presidente do Sporting na rede social Facebook.

Na mesma mensagem aos sócios, Bruno de Carvalho considera que o Sporting não precisa que os seus adeptos “usem as suas mãos para fazer justiça”, mas apenas do “apoio constante destes, de união e coesão, contra tudo e todos os que querem fazer mal ao clube”.

Bruno de Carvalho promete “atitude e compromisso” em todas as modalidades, “lutar pela transparência e pela verdade desportiva”, e considera que os sportinguistas “são diferentes porque têm princípios e valores e querem ganhar dentro das quatro linhas”.