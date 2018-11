AD Machico terá equipa de Boccia

A Associação Desportiva de Machico irá abraçar um novo projecto, o Desporto Adaptado, nomeadamente a modalidade paralímpica Boccia.

O Boccia é uma modalidade de cariz universal, descendente de um jogo da antiga Grécia, que progrediu através do Império Romano, tendo vindo a dar origem a uma vasta gama de jogos, dos quais destacamos o bowling e a petanca, segundo a Paralisia Cerebral-Associação Nacional de Desporto.

Na Região Autónoma da Madeira, apesar de não existir uma associação de modalidade específica, a responsabilidade da organização da Taça da Madeira para esta época 2018/2019 ficou a cargo da Secção de Desporto Adaptado do S.C. Santacruzense (SCS) e a do Campeonato Regional a cargo do Clube Desportivo ‘Os Especiais’ (CDE).

“Assim é com muito orgulho que a AD Machico irá trabalhar em parceria com a Associação dos Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira (AAPNEM) bem como com os restantes clubes, SCS e CDE, para que os nossos atletas possam participar na temporada 2018/2019 no campeonato regional e taça da Madeira de Boccia, contribuindo assim para o incremento da modalidade na região”, refere um comunicado clube.

A equipa da Associação Desportiva de Machico será constituída, na categoria BC2, pelos atletas Miguel Paixão, Ângela Batista, Roberto Martins e Mário Mendonça, enquanto na categoria BC5 será constituída pelos atletas Rúben Moreira e Ivone Marques. A equipa será orientada por Zé Olim.