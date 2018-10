Acordo de cavalheiros entre pilotos para o controlo da gasolina no Rali do Faial

Os quatro primeiros classificados do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, Alexandre Camacho, Miguel Nunes, João Silva e Rui Pinto, chegaram a um acordo para apresentarem aos comissários técnicos os seus ‘bidons’ de gasolina selados, antes do arranque do Zoom iGest Rali do Faial, que vai amanhã à noite para a estrada.

Os quatro pilotos chegaram a um entendimento nesse sentido, na sequência de uma proposta efectuada por João Silva, com o intuito de salvaguardar a verdade desportiva e de afastar suspeitas sobre uma eventual adulteração de combustível.

João Silva apresentou, inclusivamente, um documento para ser assinado pelos quatro pilotos e entregue aos comissários desportivos. Alexandre Camacho não o assinou por não concordar com alguns dos termos escritos no referido documento, no entanto – como adiantou ao DIÁRIO – o compromisso verbal mantém-se e, por isso mesmo, irá apresentar os seus bidons de gasolina aos comissários desportivos antes do início do rali.

O campeão regional defende que, para além da entrega dos bidons selados, sejam ainda retiradas amostras do combustível dos carros no início, durante e no final do rali.

Refira-se que este é um mero acordo de cavalheiros entre os quatro pilotos, extra-regulamentar e que, por isso mesmo, poderá ou não ser tido em conta pelos comissários desportivos da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).