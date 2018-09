Segundo dia do Festival Colombo convence o púbico

Depois de ter recuado no tempo para acolher, na noite de ontem, a chegada de Cristóvão Colombo, o segundo dia do Festival arrancou hoje, em pleno, na ilha do Porto Santo, com vários espaços de animação, para todos os gostos e idades.

Os espectáculos de teatro, dança e musicais, próprios da época, preencheram e encheram de cor, luz e muita alegria a Vila Baleira, recriando o ambiente quatrocentista que se vive, por estes dias, na ilha. Ao mesmo tempo, os mais novos tiveram muito para descobrir no Castelo dos Petizes e o dos Infantes – espaços onde é reproduzido o mercado quinhentista, com tendas e bancas, jogos de destreza e espectáculos para as crianças.

Ambiente que foi enriquecido com mais um cortejo histórico a atravessar o centro da cidade e, naturalmente, com a gastronomia e o artesanato a somarem pontos na Feira Quinhentista.

Em contagem decrescente para o Torneio de Golfe em homenagem a Colombo

Os cerca de 100 golfistas que participam amanhá, dia 15 de Setembro, no ‘Colombo’s Golf Trophy – 600 Anos da Madeira e Porto Santo’ - Torneio organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e da Comissão Executiva dos 600 Anos, em parceria com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, estiveram presentes, esta noite, numa cerimónia de recepção oficial, que juntou várias entidades e personalidades.

À semelhança do que tem sido habitual em todos os eventos do Calendário Anual de Animação Turística do destino, realizados este ano, também o Festival Colombo surge, assim, associado a estas celebrações, desta feita através do Golfe, um produto que tem vindo a afirmar-se, a crescer na sua procura e a contribuir, de forma fundamental e estratégica, para a afirmação turística do Porto Santo.

“Será a melhor forma de encerrarmos este Festival”, sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, satisfeita com o sucesso de mais este cartaz e com a sua associação à cultura é às comemorações dos 600 Anos.

“Mais uma vez, temos aqui um programa que, simultaneamente, valoriza a nossa história, associando-a aos 600 Anos e à animação turística do nosso destino, a favor da sua afirmação”, salientou.

Refira-se que este Torneio de Golfe irá decorrer, amanhã, dia 15 de Setembro, entre as 9h e as 15 horas, seguindo-se a entrega do Troféu 600 Anos.