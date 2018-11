Novo livro de Jardim apresentado sexta-feira no Museu da Imprensa

O Museu de Imprensa da Madeira recebe, na próxima sexta-feira (dia 9 de Novembro), a sessão de lançamento do livro ‘diz “NÃO”!’, de Alberto João Jardim.

O primeiro romance do ex-presidente do Governo Regional depois da publicação de ‘Relatório de Combate’ (a sua autobiografia), será apresentado por Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, numa cerimónia com início marcado para as 17 horas.

Segunda a editora Casa das Letras, ‘diz “Não”!’, “conta a história de um grupo de jovens madeirenses com as suas origens e percursos e destinos variados. Através deles faz um retrato da sociedade madeirense, e por arrasto da portuguesa, na década de 1970 durante a transição do Estado Novo para a democracia, e nas décadas seguintes”.

O novo livro de Alberto João Jardim está nas bancas desde o dia 30 de Outubro.