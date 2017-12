Madeira Shopping realiza acção de sensibilização sobre reconhecimento de paragem cardíaca

No próximo dia de 30 de Dezembro, entre as 12 e as 13 horas, realiza-se uma acção de sensibilização para o reconhecimento de situações de paragem cardíaca (PCR) e aprendizagem de manobras de reanimação no MadeiraShopping.

O piso 0 do centro comercial vai receber uma equipa de formadores especializados e técnicos de socorro de emergência pré-hospitalar com o intuito de dar formação a todos os presentes sobre os “gestos que salvam vidas”.

Será no próximo sábado que o Madeira Shopping desenvolve o Mass Training sobre “gestos que salvam vidas” que tem como objectivo sensibilizar e habilitar os participantes para a correcta actuação em situações de emergência. Esta iniciativa é promovida pelo Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), com o apoio das corporações de Bombeiros do Funchal e da Cruz Vermelha Portuguesa e tem a particularidade de permitir a formação em simultâneo de várias pessoas.

Sabe como pode ajudar a salvar vidas? Como reagir? E o que fazer? Poderá colocar estas questões e ver as mesmas respondidas no Mass Training que começa com uma explicação teórica sobre medidas de suporte básico de vida e como agir em situações de emergência. De seguida será a sessão prática onde os presentes serão convidados a participar, de forma voluntária, na execução de manobras de reanimação, em manequins, com o apoio dos formadores que estarão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida sobre esta temática.

A inexistência de uma cultura de socorro leva à necessidade de desenvolver esforços para que a massificação de simples gestos que podem salvar vidas seja disseminada na sociedade e integrada nas escolas, pois as crianças, caso sejam devidamente ensinadas, são capazes de aplicar os procedimentos tal como os adultos. O Madeira Shopping através da realização do Mass Training “gestos que salvam vidas” pretende dar um passo em frente na resolução deste problema e convida os visitantes do Centro a aprenderem “gestos que salvam vidas”.