Machico recebe novo ano com muita animação

No âmbito do quadro de dinamização de Natal e Ano Novo no Município de Machico, a autarquia promove no próximo dia 31 de Dezembro, domingo, um programa festivo.

A noite de fim-de-ano será celebrada no Largo da Praça, com música e fogo-de-artifício. A partir das 21h30 haverá animação musical ao som do grupo Electro Band até bem perto das 00h.

A celebração da passagem do ano será o momento mais aguardado da noite, e acontecerá às 00h com o lançamento do fogo-de-artifício desde a baía de Machico. Depois das boas-vindas ao ano novo, em palco estará o DJ Jaime Freitas que animará a primeira noite do ano novo.