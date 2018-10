Festival de Órgão estreia-se amanhã no Porto Santo e volta a Machico

A 9.ª Edição do Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sob a Direcção Artística do Prof. João Vaz, cumpre, na noite deste sábado, dia 27 de Outubro, aquela que é uma das suas maiores novidades e que tem a ver com a sua extensão, pela primeira vez, à Ilha do Porto Santo. A actuação de Catalina Vicens, com o tema ‘Renaciendo - Música para Organetto’ tem início previsto para as 20h30.

A portabilidade do organetto permite que o Festival de Órgão se desloque, pela primeira vez, ao Porto Santo. Catalina Vicens, uma das especialistas na execução deste tipo de instrumento, apresentará um programa que inclui música dos primórdios da escrita para órgão e também obras contemporâneas, especialmente concebidas para o órgão portativo, que lhe foram dedicadas.

Na mesma noite em que a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, na ilha dourada, recebe o concerto inédito, o Festival de Órgão ruma também até à cidade de Machico, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição às 21h30. Sob o tema ‘Gonçalo de Baena, músico de D. João III e a Europa do seu tempo’, o concerto será protagonizado pelo organista francês Bruno Forst, responsável por uma edição moderna da obra de Baena, que apresentará um programa dedicado à música ibérica contemporânea da Arte de Tanger.