Festival de Órgão da Madeira leva ‘Romantismo’ à Igreja de São Pedro

O Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura prossegue, amanhã, dia 23 de Outubro, com o seu quinto concerto, na Igreja de São Pedro, no Funchal, previsto para as 21.30 horas.

Um concerto que traz ao Funchal o programa apresentado no passado sábado, na Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe, na freguesia do Porto da Cruz. A soprano Cecília Rodrigues e o organista Sérgio Silva apresentam ‘Romantismo em Inglaterra’.