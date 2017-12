Ex-Beatles Ringo Starr e actor Hugh Laurie condecorados pela rainha Isabel II

O antigo baterista dos Beatles, Ringo Starr, o cantor dos Bee Gees Barry Gibb e o ex vice-primeiro-ministro Nick Clegg estão entre as personalidades condecoradas pela rainha do Reino unido, Isabel II.

De acordo com a lista de distinções reais do Ano Novo, o actor Hugh Laurie, famoso por seu papel na série televisiva “Dr. House”, o dançarino Darcey Bussell ou o ‘rapper Wiley’ também foram homenageados.

Ringo Starr, de 77 anos, foi nomeado para membro da Ordem do Império Britânico em 1965 e vai agora ser elevado ao título de cavaleiro pelos serviços prestados à música.

“É uma honra e um prazer ser reconhecido pela minha música e pelo meu trabalho de caridade”, disse, num comunicado divulgado hoje.

Barry Gibb, que tem o título de comendador do Império Britânico, será igualmente cavaleiro por seus serviços prestados à música e à caridade.

Já Nick Clegg, ex-líder do partido Liberal Democrata e vice-primeiro-ministro no Governo de David Cameron, entre 2010 e 2015, foi nomeado cavaleiro “pelos serviços prestados à política e ao público”.

Um especialista em sondagens, o professor John Curtice, foi nomeado cavaleiro pelos “serviços à política e às ciências sociais”.

No total, a rainha Isabel II distinguiu 1.123 pessoas por ocasião do Ano Novo, 70% devido à sua ação na comunidade local. Uma segunda lista de prémios é anunciada anualmente por ocasião do seu aniversário, a 21 de abril.