Estilista madeirense João Pedro apresenta nova colecção de fim de ano e traz concorrentes do ‘Love on Top’

O estilista madeirense João Pedro irá apresentar a sua nova colecção de fim de ano, intitulada ‘Rise Up’, no dia 7 de Dezembro, pelas 21 horas, no Hotel Pestana CR7. O evento será abrilhantado pela presença de caras conhecidas do panorama nacional, nomeadamente concorrentes do ‘Love on Top’. São eles: Carolina Roque, Sandro Pereira, Andreia Cardoso e Marco Magalhães.

Carolina Silva, Isabel Gonçalves, ginastas e Dance Flavourz irão também fazer parte desta iniciativa de moda.

“Aconselho vivamente que se juntem a nós neste que será um grande evento. Obrigado a todos aqueles que estão comigo desde o início e que acreditam sempre em mim”, escreveu nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e Instagram.

Refira-se que o valor das entradas tem o custo de 10 euros.