Cardi B encabeça lista de nomeados aos prémios de vídeo da MTV

Os MTV Music Video Awards são hoje entregues, em Nova Iorque, com a rapper Cardi B a liderar o número de nomeações, num total de dez, seguindo-se Beyonce e Jay-Z, com oito, e Childish Gambino, com sete.

Cinco das nomeações de Cardi B, que vai abrir a cerimónia, devem-se à colaboração com Bruno Mars no tema “Finesse (Remix)”, cujo vídeo vai competir com “This is America”, de Childish Gambino, “God’s Plan”, de Drake, “Apeshit”, de Beyonce e Jay-Z (juntos enquanto The Carters), “Havana”, de Camila Cabello, e “No Tears Left to Cry”, de Ariana Grande.

“Apeshit” está nomeado para oito prémios da MTV, com um vídeo filmado no Museu do Louvre, em Paris, enquanto “This is America”, de Childish Gambino, dedicado ao racismo e violência com armas de fogo naquele país, conta com sete.

Por seu lado, Drake doou o milhão de dólares de orçamento do vídeo de “God’s Plan” a residentes de Miami e conta também com sete nomeações.

Bruno Mars, com seis nomeações, é também candidato a artista do ano, a par de Cardi B, Drake, Post Malone, Camila Cabello e Ariana Grande.

Já Taylor Swift ficou-se por três nomeações com “Look What You Made Me Do” e Justin Timberlake concorre a melhor realização com “Say Something”, com Chris Stapleton, e melhor coreografia com “Filthy”.

Outros nomeados para a cerimónia de hoje incluem Ed Sheeran, Khalid, SZA, Shawn Mendes, Janelle Monae, Alessia Cara, Dua Lipa e Avicii, que morreu em abril.

A 35.ª edição dos MTV Music Video Awards vai ainda assistir à entrega do prémio Michael Jackson de Vanguarda de Vídeo a Jennifer Lopez.