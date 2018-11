Avô Cantigas e Berg actuam na Feira do Mel e do Campo em Penacova

Avô Cantigas e Berg são dois dos artistas presentes na Feira do Mel e do Campo, que decorre em Penacova nos dias 09, 10 e 11, após ter sido cancelada em 2017 devido aos incêndios de 15 de outubro.

Além do mel e seus derivados, os expositores comercializam, no Parque Verde António Marques, alguns dos melhores produtos deste município do distrito de Coimbra, como ervas aromáticas, fruta biológica, fumeiro tradicional, pão caseiro e frutos secos.

Nos três dias da feira, os restaurantes do concelho são desafiados a apostar na gastronomia local da época, com pratos como o arroz de míscaros, o sarrabulho e a chanfana.

O grupo As Band, Ruizinho de Penacova e os DJ Nuca e Rita Mendes são outros dos nomes do cartaz musical.

Hoje, na apresentação da Feira do Mel e do Campo, o presidente da Câmara de Penacova, Humberto Oliveira, disse que o município aproveita o momento para lançar a sua nova “imagem de marca”, sob o lema “Penacova tem bom ar”.

No início do século XX, Penacova era uma das localidades mais procuradas de Portugal pela qualidade do seu ar, tendo esses visitantes ficado conhecidos por “artistas”.

Assim, durante o programa, a Câmara Municipal vai apresentar o “Roteiro do Arista”, que inclui uma seleção de oito locais do concelho com importância na área do turismo, tantos quantas as letras que formam a palavra “Penacova”, adiantou Humberto Oliveira.

No último dia da Feira do Mel e do Campo, domingo, os membros da Casa do Concelho de Penacova em Lisboa participam, mais uma vez, no tradicional magusto oferecido pela autarquia.

No mesmo dia, realiza-se o Penacova Trail do Centro, com diferentes provas para praticantes da modalidade e caminheiros de diferentes pontos do país.

Em simultâneo, decorrem três provas competitivas -- Trail Ultra (42 Km), Trail Longo (25 Km) e Trail Curto (17 Km) -- e uma caminhada solidária de sete quilómetros cujas receitas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de Penacova.

Todas as provas começam junto aos Paços do Concelho, às 09:00.