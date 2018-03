Arranque do III Dar a Ver foi adiado

Foi adiado o arranque da terceira edição do projecto Dar a Ver, da responsabilidade da Direcção Regional da Cultura, que estava previsto para amanhã, no Museu Quinta das Cruzes, com uma conferência sob o tema: Inscrições funerárias flamengas na ilha da Madeira: memória viva dos sepultados. Esta decisão foi motivada devido ao cancelamento do voo da conferencista, Filipa Avelar, que deveria ter viajado hoje para a Madeira.

Até ao momento, ainda não existe qualquer informação sobre a conferência prevista para sábado, dia 10 de março, pelas 11.00 horas, pela professora Doutora, Rosário Salema de Carvalho, e subordinada ao tema: Azulejo. O projecto Az Infinitum.

Recorde-se que o projecto Dar a Ver tem por base a divulgação do património artístico regional e a promoção da sua integração no panorama nacional e internacional. Ao longo deste ano, serão convidados vários especialistas, locais e nacionais, que abordarão, de forma mais específica ou generalista, aspectos dessa imensa diversidade cultural conservada in situ, ou já transitada para os museus, sendo que o essencial do programa será constituído por visitas guiadas e por conferências a realizar em vários locais.

A participação nestas actividades é gratuita, mas deverá ser feita uma inscrição prévia através do endereço de correio electrónico daraver.drc@gmail.com, sendo que serão limitadas (cada uma) ao número de lugares sentados (65).